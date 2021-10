Radler stößt gegen geparkten Lastwagen: Schwer verletzt

In Berlin-Spandau ist ein 17 Jahre alter Radfahrer gegen einen auf die Straße ragenden Anhänger eines parkenden Lastwagens gestoßen und bei dem darauf folgenden Sturz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wollte der Radfahrer am Dienstagnachmittag nach links abbiegen, streifte den Anhänger und stürzte daraufhin. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen zu dem Unfall wurden aufgenommen.

In Berlin-Spandau ist ein 17 Jahre alter Radfahrer gegen einen auf die Straße ragenden Anhänger eines parkenden Lastwagens gestoßen und bei dem darauf folgenden Sturz schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wollte der Radfahrer am Dienstagnachmittag nach links abbiegen, streifte den Anhänger und stürzte daraufhin. Er erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Weitere Ermittlungen zu dem Unfall wurden aufgenommen.