Ramelow: 2G plus in Gastronomie für Hotspot-Regionen

Eine 2G-plus-Regelung in der Gastronomie soll es nach dem Willen von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nur in Hotspot-Regionen mit Inzidenzwerten von über 1000 geben. Außerdem will er dem Kabinett vorschlagen, die Thüringer Regelungen stärker an die der Nachbarländer anzupassen, wie Ramelow am Montag nach Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie sagte. So stellte der Regierungschef in Aussicht, dass künftig auch in Thüringen Sportveranstaltungen vor Zuschauern möglich sein sollen. Außerdem sollen Schwimmhallen unter bestimmten Voraussetzungen öffnen können. Beides hatte zuvor die CDU-Fraktion gefordert.

Man wolle bei den Regeln den Durchschnitt der umliegenden Bundesländer beachten, machte Ramelow klar. «Es ist keine Öffnungsstrategie, die wir einleiten, sondern es ist die Strategie der Vorsicht und der Rücksichtnahme, aber eben auch der Akzeptanz nach den Regeln, die wir selber festgelegt haben», betonte der Ministerpräsident. Man wolle sich an das Warnstufensystem in Thüringen halten.