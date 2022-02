Ramelow: Freue mich auf Zusammenarbeit mit Steinmeier

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat dem wiedergewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier viel Erfolg für seine zweite Amtszeit gewünscht. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren», erklärte Ramelow nach Angaben der Staatskanzlei am Sonntag. Thüringens Regierungschef war zusammen mit 19 anderen Vertretern aus dem Freistaat Mitglied der Bundesversammlung, die Steinmeier in Berlin mit großer Mehrheit wählte.

«Dazu möchte ich Ihnen die herzlichen Glückwünsche der Bürgerinnen und Bürger Thüringens und von mir persönlich übermitteln», erklärte Ramelow. Bereits in den vergangenen fünf Jahren hätten die Thüringer Steinmeier bei Besuchen kennengelernt «als einen zugewandten und bürgernahen, aber auch nachdenklichen Bundespräsidenten». Während der Corona-Pandemie habe er den Bürgern Mut gemacht und zum Dialog eingeladen.

Der 66 Jahre alte Steinmeier, der von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert worden war, kam auf eine Zustimmung von rund 73 Prozent. Der Sozialdemokrat erhielt 1045 von 1425 gültigen Stimmen. Steinmeier ist der fünfte Bundespräsident mit einer zweiten Amtszeit.