Randalierer von Karlstadt muss vor Ermittlungsrichter

Einen Tag nach der Festnahme eines in Karlstadt randalierenden Mannes soll der Verdächtige am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser werde entscheiden, ob der 22-Jährige in Untersuchungshaft komme oder in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht werde, sagte ein Polizeisprecher. Der psychisch angeschlagene Mann hatte in der Nacht zu Dienstag mit einem Messer bewaffnet in einem Mehrfamilienhaus gewütet und einen Großeinsatz ausgelöst. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Nach stundenlangen Verhandlungen konnte der 22-Jährige aus Niedersachsen schließlich auf dem Hausdach widerstandslos festgenommen werden.

Zu seinem möglichen Motiv gibt es bisher keine Informationen. Der Mann wollte den Polizeiangaben zufolge offenbar eine Bekannte aufsuchen, die sich in dem Haus im Landkreis Main-Spessart aufgehalten hatte.