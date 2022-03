Ein PS-starker Luxuswagen raste über die Neue Elbbrücke, kollidierte mit zwei Fahrzeugen - und dann schlitterte der herausgerissene Motor etwa 100 Meter über die Fahrbahn. Fahrer und Beifahrer des Autos flohen über den Marktplatz von Hamburg-Veddel und sind einen Tag nach dem Unfall noch flüchtig, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen war erfolglos geblieben.

Den Angaben zufolge war der 450-PS-starke Pkw auf der Bundesstraße 75 entlanggerast. Aus noch unklaren Gründen stieß er am Sonntagmittag kurz vor Beginn der A255 in Höhe der Anschlussstelle Veddel mit einem links fahrenden Auto zusammen und driftete über vier Fahrbahnen in die Leitplanke. Von dort prallte das Auto ab und kollidierte mit einem weiteren Wagen. Die Airbags des Luxuswagens öffneten sich, der Motor wurde herausgerissen. Die Insassen der beiden anderen Pkws erlitten leichte Verletzungen. An der Unfallstelle staute sich der Verkehr in beide Fahrtrichtungen erheblich.