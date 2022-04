Ein 29-Jähriger ist in Rastatt von einer Arbeitsmaschine erfasst und tödlich verletzt worden. Der Arbeitsunfall ereignete sich in der Nacht zum Freitag in einer Firma, wie die Polizei mitteilte. Die Umstände waren zunächst unklar. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden ein Gutachter hinzugezogen.

