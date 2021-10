Ratzinger-Preis des Vatikans an zwei deutsche Philosophen

Die beiden deutschen Religionsphilosophen Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und Ludger Schwienhorst-Schönberger werden von Papst Franziskus mit dem diesjährigen Ratzinger-Preis ausgezeichnet. Das teilte die Ratzinger-Stiftung am Freitag in Rom mit. Der nach dem bürgerlichen Namen des emeritierten Papstes Benedikt XVI. benannte Preis wird seit 2011 an Wissenschaftler auf dem Gebiet der Theologie vergeben. Die 1945 in Oberwappenöst/Oberpfalz geborene Gerl-Falkovitz hat als Professorin unter anderem in München und Dresden gelehrt. Schwienhorst-Schönberger, 1957 in Lüdinghausen geboren, war als Professor in München, Passau und Wien aktiv. Die Preise werden von Papst Franziskus am 13. November überreicht.

