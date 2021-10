Raubüberfall mit Schusswaffe in einer Sparkasse

Zwei Unbekannte haben einen 42-Jährigen in einer Sparkasse in Kassel mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der Mann habe gerade Bargeld eingezahlt, als plötzlich die maskierten Täter auftauchten, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend seien die Männer zu Fuß geflüchtet. Die Höhe der Beute sei noch nicht bekannt. Bei dem Überfall am Donnerstagabend wurde niemand verletzt. Die Fahndung sei bisher noch nicht erfolgreich gewesen, hieß es weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen.

