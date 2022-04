Räuber überfällt Tankstelle in Bochum mit Pistole

Räuber überfällt Tankstelle in Bochum mit Pistole

Ein bewaffneter Mann hat am Sonntagabend in Bochum eine Tankstelle überfallen und ausgeraubt. Der Räuber forderte den Angestellten der Tankstelle mit einer gezückten schwarzen Waffe auf, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Der Mitarbeiter gab ihm Geld und der Unbekannte flüchtete mit der Beute. Wie hoch die Summe der Beute war, teilte die Polizei nicht mit. Die Ermittler fahndeten unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Mann, doch die Suche blieb zunächst erfolglos. Der Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt.

