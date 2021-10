RB Leipzig gibt niederländischem Abwehrspieler Profi-Vertrag

RB Leipzig baut weiter auf junge Spieler. Am Donnerstag erhielt Solomon Bonnah einen Profi-Vertrag bis Ende Juni 2023. Der 18 Jahre alte Niederländer wechselte 2019 von Ajax Amsterdam nach Leipzig und entwickelte sich zu einem flexiblen Abwehrspieler. In der Saisonvorbereitung gehörte Bonnah bereits zum erweiterten Leipziger Profi-Kader. Er stand bereits zweimal in der niederländischen U19-Auswahl und spielte in der Youth League für RB gegen Brügge.

