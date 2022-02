RB Leipzig ohne Orban: San Sebastian mit RB-Leihgabe

RB Leipzig muss im Playoff-Hinspiel in der Europa League ohne Abwehrchef Willi Orban auskommen. Der 29-Jährige fehlt nach leichten Erkältungssymptomen in der Startaufstellung des Tabellenvierten der Fußball-Bundesliga an diesem Donnerstag in der Red Bull Arena gegen Real Sociedad San Sebastian. In die Zentrale der Dreier-Abwehrkette rückt für Orban der 21 Jahre alte Franzose Mohamed Simakan. Im Mittelfeld kommen Tyler Adams und Kevin Kampl im Vergleich zur Anfangsformation zuletzt in der Meisterschaft beim 3:1 gegen den 1. FC Köln neu in die Mannschaft. Bei den Gästen aus Spanien bekommt der von RB ausgeliehene Alexander Sörloth von Beginn an eine Chance im Angriff.

