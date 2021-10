RB-Vorstandschef: Konkrete Gespräche wegen Sportdirektor

Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist nach eigenen Angaben in «sehr konkreten Gesprächen» mit einem neuen Sportdirektor. Dieses Jahr planen die Sachsen aber weiterhin ohne einen Nachfolger von Markus Krösche. «Wir verfallen, auch wenn der Druck von außen größer wird, nicht in Aktionismus und rufen kurzfristig eine Pk ein und präsentieren irgendwen, sondern wir suchen jemanden, der diese Philosophie versteht, verinnerlicht und weiter entwickelt», sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Samstag bei Sky vor der Partie gegen den VfL Bochum. «Ich kann sagen, dass wir in sehr konkreten Gesprächen sind und dass wir dann irgendwann zwischen Januar und Juni diese Lücke schließen können.»

Fußball-Bundesligist RB Leipzig ist nach eigenen Angaben in «sehr konkreten Gesprächen» mit einem neuen Sportdirektor. Dieses Jahr planen die Sachsen aber weiterhin ohne einen Nachfolger von Markus Krösche. «Wir verfallen, auch wenn der Druck von außen größer wird, nicht in Aktionismus und rufen kurzfristig eine Pk ein und präsentieren irgendwen, sondern wir suchen jemanden, der diese Philosophie versteht, verinnerlicht und weiter entwickelt», sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Samstag bei Sky vor der Partie gegen den VfL Bochum. «Ich kann sagen, dass wir in sehr konkreten Gesprächen sind und dass wir dann irgendwann zwischen Januar und Juni diese Lücke schließen können.»

Zuletzt hatte Mintzlaff erklärt, dass Ex-Nationalspieler Mario Gomez nicht Sportdirektor bei Leipzig werde. Krösche und Leipzig hatten den Vertrag im vergangenen April einvernehmlich aufgelöst, der 41-Jährige ist inzwischen für Eintracht Frankfurt ls Sportvorstand tätig. Derzeit kümmern sich der kaufmännische Leiter Sport, Florian Scholz, und der Technische Direktor Christopher Vivell um den Bereich.