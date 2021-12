Rechnungshof äußert sich zu Sonderprüfung der Maskenaffäre

Hat es am Uniklinikum Magdeburg Vergabefehler bei einem Lieferauftrag für mehrere Hunderttausend FFP2-Masken gegeben? Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Landesrechnungshof will am Freitag sein Prüfungsergebnis bekanntgeben.

Der Landesrechnungshof will sich am Freitag zum Ergebnis seiner Sonderprüfung im Fall möglicher Unregelmäßigkeiten bei einem Maskenkauf des Uniklinikums Magdeburg äußern. Dem Vernehmen nach haben die Rechnungsprüfer Vergabefehler festgestellt. Zudem steht die Frage der Vetternwirtschaft im Raum. Der Landesrechnungshof wollte sich dazu vorab nicht äußern und verwies auf eine Stellungnahme, die am Freitag veröffentlicht werden soll.

Der Aufsichtsrat des Uniklinikums hatte die Prüfbehörde eingeschaltet, um eine Auftragsvergabe des Klinikums an eine Firma in Nordrhein-Westfalen untersuchen zu lassen. Einer der Gesellschafter der Firma ist der Sohn von Uniklinik-Chef Hans-Jochen Heinze. Umstritten ist ein Lieferauftrag für mehrere Hunderttausend FFP2-Masken.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg hat Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein unterlegener Mitbewerber nach Angaben des Uniklinikums Strafanzeige gestellt hatte. Insgesamt stehen sieben Personen im Fokus - ermittelt wird wegen Bestechlichkeit beziehungsweise wegen Bestechung. Im Zuge dessen waren auch Büros durchsucht worden.

Uniklinik-Chef Heinze hatte stets betont, dass familiäre Verbindungen bei der Vergabe keine Rolle gespielt hätten. Die Firma selbst äußerte sich bisher nicht zu den Geschäften.

Im Entwurf einer Prüfungsmitteilung war der Landesrechnungshof vor ein paar Monaten zum Ergebnis gekommen, dass bei der Vergabe des Auftrags «die Grundsätze der Transparenz, der Nichtdiskriminierung und des Wettbewerbs außer Acht gelassen» worden seien.