Recyclinghof und Gebäude der Straßenmeisterei in Flammen

Im Recyclinghof der Stadt Bad Kötzting in der Oberpfalz ist ein Feuer ausgebrochen. Der städtische Betrieb stehe in Vollbrand und sei wohl nicht mehr zu retten, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Die Flammen hätten auch bereits auf ein benachbartes Gebäude der Straßenmeisterei übergegriffen. Ob Fahrzeuge der Straßenmeisterei durch den Brand beschädigt wurden, war zunächst unklar. Vor Ort kämpfe ein Großaufgebot an Rettungskräften gegen die Flammen an, sagte der Sprecher. Der Schaden werde sicherlich im sechsstelligen Bereich liegen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

