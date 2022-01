Rees wird Sechster in Oberhof: Lesser in Verfolgung Achter

Rees wird Sechster in Oberhof: Lesser in Verfolgung Achter

Biathlet Roman Rees ist beim Heim-Weltcup in Oberhof Sechster im Verfolgungsrennen geworden. Der 28-Jährige war nach seinem fünften Platz im Sprint mit Chancen auf die Podestplätze angetreten, konnte sich nach drei Schießfehlern am Sonntag aber nicht noch weiter nach vorne arbeiten. Beim Sieg des Franzosen Quentin Fillon Maillet (2 Fehler) hatte Rees im Ziel 44,9 Sekunden Rückstand. Den zweiten Platz sicherte sich der Schwede Sebastian Samuelsson (1 Fehler) vor dem norwegischen Routinier Tarjei Bö (3 Fehler).

Biathlet Roman Rees ist beim Heim-Weltcup in Oberhof Sechster im Verfolgungsrennen geworden. Der 28-Jährige war nach seinem fünften Platz im Sprint mit Chancen auf die Podestplätze angetreten, konnte sich nach drei Schießfehlern am Sonntag aber nicht noch weiter nach vorne arbeiten. Beim Sieg des Franzosen Quentin Fillon Maillet (2 Fehler) hatte Rees im Ziel 44,9 Sekunden Rückstand. Den zweiten Platz sicherte sich der Schwede Sebastian Samuelsson (1 Fehler) vor dem norwegischen Routinier Tarjei Bö (3 Fehler).

Der deutsche Ex-Weltmeister Erik Lesser hatte bis zum letzten Schießen sogar Chancen auf seinen ersten Podestplatz in dieser Saison. Der 33-Jährige leistete sich in seinem Wohnort aber doch noch zwei Strafrunden und fiel nach insgesamt drei Schießfehlern auf Rang acht zurück. Im Thüringer Wald war es trotzdem seine beste Platzierung im Olympia-Winter. Erst am Freitag hatte sich Lesser überhaupt für die Winterspiele in Peking qualifiziert.

Benedikt Doll (3 Fehler) schaffte es von Rang 38 auf 15 nach vorne, der Sprint-Vierte Johannes Kühn fiel nach sechs Strafrunden auf den 22. Rang zurück. Philipp Nawrath (3) wurde 25., Lucas Fratzscher verlor 30 Positionen und kam bei schwierigen Bedingungen mit starkem Schneefall und Wind nur als 52. ins Ziel.