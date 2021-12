Regensburg verpasst Sprung auf Platz zwei

Der SSV Jahn Regensburg hat den Sprung auf Platz zwei in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Oberpfälzer verloren am Sonntag nach über 45 Minuten in Unterzahl beim 1. FC Heidenheim mit 0:3 (0:1) und bleiben Dritter. Der Ex-Heidenheimer David Otto (43.) hatte nach einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen. Zuvor hatte Christian Kühlwetter (23.) die Hausherren vor etwas mehr als 750 Zuschauern in Führung gebracht. Robert Leipertz (77.) und Jan Schöppner (90.+1) erhöhten kurz vor Schluss.

In einer intensiven Anfangsphase sorgte ein Fehler von Jahn-Keeper Alexander Meyer (13.) für den ersten Aufreger: Ein misslungener Abschlag landet bei FCH-Profi Tobias Mohr. Dessen Kopfball aufs leere Tor rettete Jan Elvedi auf der Linie. In der Folge agierte Heidenheim druckvoller und ging verdient in Führung. Der Platzverweis für Stürmer Otto, der gegen Kühlwetter den Ellbogen ausgefahren hatte, war der nächste Rückschlag für die Regensburger.

Nach der Pause konnte das Team von Mersad Selimbegovic das Spiel trotz Unterzahl zunächst offen gestalten. Die fehlende Anspielstation in der Offensive machte sich allerdings immer stärker bemerkbar. In der Schlussphase drehte Heidenheim auf und feierte nach den Toren von Leipertz und Schöppner den achten Saisonsieg.