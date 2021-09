Reges Besucheraufkommen beim Landeserntedankfest

Erntekronen hängen beim Landeserntedankfest Sachsen-Anhalt in Magdeburg Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Trotz Regens haben am Samstag Hunderte Menschen das Landeserntedankfest in Magdeburg besucht. «Wir sehen einen regen Besucherstrom», sagte eine Sprecherin der Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt. Besonders voll sei es am ersten Veranstaltungstag insbesondere im Bereich Forst gewesen. Auch die Direktvermarkter hätten einen guten Zulauf erlebt.

Rund 190 Aussteller haben für Samstag und Sonntag zum 26. Landeserntedankfest in den Magdeburger Elbauenpark eingeladen. Präsentiert wird auf etwa 30 Hektar Fläche unter anderem Technik von der historischen Dreschmaschine bis zum modernen Mähdrescher. In einem Schauring werden Nutztiere wie Schafe, Esel und Fleischrinder gezeigt, ebenso die kleinste Schafrasse Europas, das Quessantschaf. Auf dem Programm steht auch eine Staatsprämienschau des Pferdezuchtverbandes Brandenburg-Anhalt.

Direktvermarkter und andere Produzenten präsentieren ihre Spezialitäten vom Lammfleisch über Schafskäse bis zu herzhafter Wurst und Schinken, wie die Agrarmarketinggesellschaft Sachsen-Anhalt vorab mitteilte. Landfrauen stellen ihre schönsten Erntekronen aus, über die Besucherinnen und Besucher im Wettbewerb abstimmen.

Im vergangenen Jahr war das Landeserntedankfest coronabedingt ausgefallen. 2019 waren rund 39.000 Besucher dabei gewesen.