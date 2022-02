Regisseurin Claire Denis mit dem Silbernen Bären für die Beste Regie für den Film "Avec Amour et Acharnement“ (Both Sides of the Blade) bei der Preisverleihung der Berlinale 2022 im Berlinale-Palast. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Regiepreis der Berlinale geht an Claire Denis

Die Filmfestspiele in Berlin zeichnen die französische Regisseurin Claire Denis aus. Sie erhielt am Mittwochabend den Silbernen Bären für die beste Regie. Ausgezeichnet wurde sie für ihren Film «Avec amour et acharnement» mit Juliette Binoche und Vincent Lindon. Darin geht es um eine Frau, deren Leben durcheinandergerät, als ein Ex-Partner wieder auftaucht.

