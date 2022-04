Schleswig-Holsteins Landesregierung will ihre Vorhaben systematisch hinsichtlich Nachhaltigkeit überprüfen. Das hat das Kabinett am Dienstag in Kiel beschlossen. So sollen zum Beispiel Möglichkeiten zur Verringerung von Treibhausgasen bei der Erarbeitung von Vorlagen in der Landesverwaltung stärker berücksichtigt werden. Das Spektrum reicht aber noch weiter, etwa bis hin zur Schaffung gleicher Bildungschancen für alle.