Regierung will über künftigen Corona-Kurs informieren

Trotz anhaltend hoher Infektionszahlen wird in Schleswig-Holstein über Lockerungen der Corona-Regeln diskutiert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) wollen am Mittwoch (12.00 Uhr) in Kiel über das weitere Vorgehen der Landesregierung in Sachen Corona informieren.

Bereits am Sonntag hatte sich Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) für baldige Lockerungen in Einzelhandel und Gastronomie ausgesprochen. «Wir müssen zweifellos vorsichtig bleiben. Aber sobald Kliniken dank der scheinbar milderen Omikron-Infektionsverläufe nicht mehr Gefahr laufen, überlastet zu werden, gibt es für 2G oder 2G plus keine Rechtfertigung mehr», sagte Buchholz der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte auch für das übrige öffentliche Leben. 2G bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben. Bei der 2G-plus-Regel muss zusätzlich ein negativer Test vorgelegt werden.

Gesundheitsminister Garg hat den Handlungsmaßstab so beschrieben: «Sowie die Gefahr einer Überlastung des Gesundheitssystems gebannt ist, müssen wir damit beginnen, schrittweise die Rückkehr zur Normalität einzuleiten.» Nach wie vor handle es sich bei den Bekämpfungsmaßnahmen um massive Grundrechtseinschränkungen. «Ich gehe davon aus, dass wir die Schwelle vom pandemischen zum endemischen Zustand vor uns haben, und dieser Übergang muss gut gelingen.»