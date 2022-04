Mit einer Fahrraddemo haben mehrere Umweltgruppen in Hannover für Frieden und ein Importstopp von russischem Öl gefordert. Die Radlerinnen und Radler fuhren am Samstagmittag über eine Strecke von rund 15 Kilometern durch die Innenstadt. Nach Angaben einer Greenpeace-Sprecherin traten rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Pedale. Die Polizei sprach am Samstagmittag, als der Korso noch unterwegs war, von rund 140 Radlern. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es demnach nicht.

Jeder könne beim Ölsparen helfen, etwa indem man statt mit dem Auto mehr mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sei, sagte Johann Dzeik von Greenpeace Hannover in einer Mitteilung. «Das alles ist wirksam und ein zumutbares Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Etwa ein Drittel der russischen Ölimporte ließe sich so kurzfristig reduzieren.» Neben Greenpeace beteiligten sich unter anderem auch Gruppen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs, dem Verkehrsclub Deutschland und Parents4Future.