Der BFC Dynamo strebt nach 31 Jahren die Rückkehr in den bezahlten Fußball an. Am 36. Spieltag der Regionalliga Nordost sicherte sich der ehemalige Serienmeister der DDR-Oberliga mit einem 1:1 (1:0)-Remis bei Union Fürstenwalde vorzeitig den Meistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsspiele zur dritten Liga gegen den Meister der Regionalliga Nord. Dort kann der VfB Oldenburg am Wochenende ebenfalls vorzeitig die Meisterschaft perfekt machen.