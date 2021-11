Rehe fressen Bepflanzungen auf Friedhof: Jetzt wird gejagt

Auf dem städtischen Friedhof Haldensleben tut sich eine Gruppe Rehe immer wieder an Grabbepflanzungen und jungen Bäumen gütlich - jetzt muss sie weichen. Ein Jäger soll demnächst auf dem Friedhof auf die Pirsch gehen und die rund fünf Tiere schießen, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der Landkreis als untere Jagdbehörde habe eine entsprechende Ausnahmegenehmigung erteilt. Erstmals am 30. November werde der Friedhof zum Zweck der Jagd ab dem Nachmittag geräumt und verschlossen. «Die Verwaltung bittet um Verständnis für diese Maßnahme, anders ist jedoch dem Problem nicht beizukommen», hieß es.

