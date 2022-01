Reibungsloser Schulstart: Impfkampagne geht weiter

Wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen stark steigt, will Sachsen-Anhalt für die Schulen individuelle Lösungen je nach Ausfall von Lehrkräften und Schülern finden. Wenn etwa 25 Prozent der Lehrkräfte an einer Schule nicht zur Verfügung stünden oder weit über 50 Prozent der Schülerinnen und Schüler erkrankt seien, sollten einzelne Klassen oder auch Schulen in den Distanzunterricht wechseln, sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Es müssten individuelle Lösungen gefunden werden, weil die Schulen nicht mehr generell geschlossen werden könnten.

Am Montag hatte nach den dreiwöchigen Weihnachtsferien der Unterricht an den Schulen wieder der Unterricht begonnen. Schülerinnen und Schüler werden in den ersten beiden Wochen an jedem Schultag getestet und müssen Maske tragen. Zudem gilt die Präsenzpflicht. So ergebe sich ein guter Überblick über die Lage, sagte Bildungsministerin Feußner. Mit ersten Ergebnissen zum Infektionsgeschehen rechnet sie am Freitag. Entsprechend der Lage würden dann die Maßnahmen angepasst.

Unterdessen sollen Impfungen in Schulen weitergehen, sagte die Ministerin. Per Tiktok und Instagram werde das Land weiter für Impfungen bei den 12- bis 17-Jährigen werben. «Wir werden, weil es doch ganz gut angelaufen ist, diese Impfkampagne nochmal auflegen bis zu den Februarferien.» Einige Schulen hätten im Dezember von dem Angebot Gebrauch gemacht, dass Impfteams der Landkreise Schülerinnen und Schüler impfen. Genaue Zahlen lägen ihr nicht vor, sagte Feußner.

Zur Schule gehört der Unterricht - aber auch Klassenfahrten. Und die sind laut Feußner weiter erlaubt. «Die Schulen sind informiert, dass sie nur solche Fahrten buchen dürfen, wo sie 14 Tage vorher kostenlos stornieren können.» Die gemeinsamen Erlebnisse und Begegnungen sollten nicht grundsätzlich unterbunden werden, so die Ministerin. «Ich weiß, die Schulen sind derzeit bezüglich Klassenfahrten sowieso sehr zurückhaltend.»