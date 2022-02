Reifen kaputt, Lack verkratzt: Polizei ermittelt in Dorf

Die Polizei ermittelt nach Attacken auf Autos in dem 80-Einwohner-Ort Upost bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte). Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, wurden in der Nacht zu Sonntag bei zwei abgestellten Fahrzeugen alle acht Reifen zerstochen. Dazu zerkratzten die Täter die komplette Lackierung auf den beiden Karosserien und stahlen die jeweils hinteren Auto-Kennzeichen. Der gesamte Sachschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Ob ein Nachbarschaftsstreit oder etwas anderes das Motiv dafür war, sei noch nicht geklärt.

