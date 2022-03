Die Ursache des Feuers in Reinheim ist bisher noch unklar (Symbolbild)

Haus und Autos brennen aus – 500.000 Euro Sachschaden nach Brand in Reinheim

Bei einem Brand in Reinheim im Kreis Darmstadt-Dieburg ist es am Dienstagmorgen zu einem erheblichen Sachschaden gekommen. Zwischenzeitlich standen zwei Wohnhäuser und drei parkende Fahrzeuge in Flammen.

Ein Haus und drei Autos sind am Dienstagmorgen in Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ausgebrannt. Der Sachschaden liege bei rund 500.000 Euro, teilte die Polizei mit. Ein Einfamilienhaus war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Keine Verletzten bei Brand in Reinheim

Das Feuer breitete sich auf drei parkende Fahrzeuge und ein angrenzendes Wohnhaus aus. Einige Bewohner konnten ihre Häuser selbstständig verlassen, andere wurden von der Feuerwehr ins Freie gebracht. Es wurde niemand verletzt. Die Löscharbeiten dauern an.

