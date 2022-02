Relief von Stralsunder Sowjet-Obelisk für Sanierung entfernt

In Stralsund ist das Bronzerelief eines sowjetischen Ehrenmals als Vorbereitung für Sanierungsarbeiten abgenommen worden. Der fünf bis sechs Meter hohe und mit rotem Granit verkleidete Obelisk sei 1967 anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Oktoberrevolution eingeweiht worden, erklärte Stadtarchäologe Gunnar Möller am Dienstag. Das Relief zeige einen sowjetischen Soldaten, der einem deutschen Zivilisten die Hand reicht.

In Stralsund ist das Bronzerelief eines sowjetischen Ehrenmals als Vorbereitung für Sanierungsarbeiten abgenommen worden. Der fünf bis sechs Meter hohe und mit rotem Granit verkleidete Obelisk sei 1967 anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der Oktoberrevolution eingeweiht worden, erklärte Stadtarchäologe Gunnar Möller am Dienstag. Das Relief zeige einen sowjetischen Soldaten, der einem deutschen Zivilisten die Hand reicht.

Das Ehrenmal soll im Zuge der Neugestaltung des Neuen Marktes saniert werden. Das Relief wurde am Dienstag abgenommen, um mehr über den Aufbau zu erfahren. Alle Maßnahmen erfolgen laut Stadt in Abstimmung mit der Russischen Botschaft. Das Ehrenmal solle die Erinnerung an die Befreiung von den Nazis verbunden mit Millionen Opfern seitens der Roten Armee in Stralsund aufrechterhalten.