Rendsburger Krankenhaus hebt Besucherstopp auf

Blick auf die Imland-Klinik in Rendsburg. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Die Rendsburger Imland Klinik hat ihren vor einer Woche verhängten Besucherstopp wieder aufgehoben. Die Infektionslage habe sich etwas entspannt, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Die Maßnahme war wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Patienten und saisonal bedingter Magen-Darm-Infekte verhängt worden. Auch den Stopp für nicht dringliche Eingriffe hob die Klinik auf. Besuch ist ab Donnerstag für eine Person pro Patient am Tag für eine Stunde in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr erlaubt. Für einen Besuch ist unabhängig vom Impfstatus ein Test notwendig.

