Einen Monat lang konnten Einheimische und Touristen nach jahrelanger Pause wieder auf einer Schwebefähre den NOK bei Rendsburg queren. Doch nun ist damit erstmal erneut Schluss - zumindest für einige Tage.

Mit Beginn der Osterferien in Schleswig-Holstein an diesem Montag wird die Rendsburger Schwebefähre über den Nord-Ostseekanal bereits für einige Tage wieder außer Betrieb genommen. Die Fähre hatte erst Anfang März ihre regulären Fahrten aufgenommen. Der Grund für die jetzige Pause sind Restarbeiten, die noch erledigt werden müssen, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt mitteilte. Spätestens am 15. April und damit rechtzeitig zum Osterwochenende soll die unter der Eisenbahnbrücke über den Nord-Ostseekanal hängende Fähre aber wieder fahren.

Während der Sperrzeit sollen den Angaben zufolge Arbeiten an der Fahrbühne, dem Fahrwagen und an der Konstruktion der Stromschienen ausgeführt werden. Dabei geht es hauptsächlich um Korrosionsschutz- und Markierungsarbeiten auf der Fahrbühne, um die Kontrolle der Seilspannungen und kleinere technische Modifikationen.

Die Schwebefähre gilt als ein Wahrzeichen der Stadt Rendsburg und als kleine Touristenattraktion im Norden. Wegen einer Havarie mussten Einheimische und Touristen allerdings sechs Jahre lang auf ihre Schwebefähre verzichten. Erst seit dem 4. März ist eine neue Fähre über dem Kanal im Einsatz.

Die 1913 in Dienst gestellte historische Schwebefähre war am 8. Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde dabei zerstört. Der Neubau hat laut Wasser- und Schifffahrtsamt 13,5 Millionen Euro gekostet.