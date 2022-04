Ein 50-Jähriger hat am späten Samstagnachmittag in Gera einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Der Mann sei an einem etwa 60 Meter hohen Schornstein auf einem stillgelegten Industriegelände hochgeklettert, teilte die Polizei mit. Demnach konnte er durch die Höhenrettung unverletzt nach unten gebracht werden. Warum er auf den Industrieschornstein kletterte ist noch unklar. Er wurde in ein Klinikum gebracht.

