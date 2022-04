Bei einem Feuer in einer zu einer Garage umgebauten Scheune in Gomadingen (Kreis Reutlingen) ist am Dienstagabend ein mehrere Hunderttausend Euro hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache aus und griff auf zwei angrenzende Wohngebäude über, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Die Häuser seien nicht mehr bewohnbar. Eine Frau erlitt durch das Feuer eine leichte Rauchgasvergiftung, die vor Ort behandelt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht zunächst noch an.

Bei einem Feuer in einer zu einer Garage umgebauten Scheune in Gomadingen (Kreis Reutlingen) ist am Dienstagabend ein mehrere Hunderttausend Euro hoher Sachschaden entstanden. Das Feuer brach aus bisher ungeklärter Ursache aus und griff auf zwei angrenzende Wohngebäude über, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Die Häuser seien nicht mehr bewohnbar. Eine Frau erlitt durch das Feuer eine leichte Rauchgasvergiftung, die vor Ort behandelt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Die Löscharbeiten dauerten in der Nacht zunächst noch an.