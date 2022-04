Mit einer aufwendigen Rettungsaktion hat die Feuerwehr ein verirrtes Kätzchen aus dem verzweigten Regenablaufsystem unterhalb einer Lagerhalle in Grevenbroich geborgen. Feuerwehrleute, der Betriebselektriker und ein Helfer vom ehrenamtlichen Tiernotruf arbeiteten am Mittwoch fünf Stunden lang unter anderem mit Kamerasonden, bis sie die Katze lokalisiert und befreit hatten. Die kleine Katze sei «zerzaust, aber augenscheinlich nicht verletzt», teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Sie sei zuvor offensichtlich durch einen Regenablauf auf dem Dach in ein Abflussrohr gestürzt und hatte durch lautes Mauzen auf sich aufmerksam gemacht. Die Helfer hatten sie anfangs nicht lokalisieren können. Als die Rettung lief, sei das verängstigte Tier immer wieder im dem unterirdischen Rohrsystem hin- und hergelaufen und seinen Rettern entwischt. Das Kätzchen habe bereits eine neue Bleibe bei einer Familie gefunden, teilte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit. Es musste daher nicht dem Tierheim übergeben werden.