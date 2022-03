Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Ems ist ein Mann ums Leben gekommen. Der 75 Jahre alte Bewohner sei am Mittwochabend am Brandort an seinen schweren Verletzungen gestorben, teilte die Polizei in der Nacht mit. Die meisten Bewohner des Hauses mit 20 Parteien konnten sich unversehrt ins Freie retten. Zwei Menschen erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Feuerwehr konnte die Flammen noch in der Nacht löschen. Die Hausbewohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

