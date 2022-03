Eine 29-jährige Fahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß ihres Autos mit einem anderen Wagen in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) nach dem Unfall gestorben. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Die Autos stießen am Samstagmittag zusammen, wie die Ermittler mitteilten. Der 31-jährige Verursacher sei aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Wagen ins Schleudern geraten, habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei in den Gegenverkehr geraten.

Die mit ihrem Auto entgegenkommende 29-Jährige versuchte zu bremsen, konnte jedoch nicht mehr ausweichen und stieß mit ihren Auto frontal mit dem Wagen des 31-Jährigen zusammen. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach dem Unfall in einer Klinik starb. Der Unfallverursacher und seine 63-jährige Beifahrerin wurden zwar schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber laut Polizei nicht. Die Straße war für etwa vier Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang liefen noch.