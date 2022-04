Ein Mann ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) betrunken mit einem E-Scooter gegen eine Hauswand geprallt. Er blieb zunächst benommen am Boden liegen, blieb aber unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab über 2,6 Promille. Die Beamten vermuten, dass der 24-Jährige auch Drogen genommen hatte. Sie nahmen den Mann am späten Freitagabend mit auf die Wache, wo er den Rausch bis zum Morgen ausschlafen konnte.