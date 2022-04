Das Auto eines 27-Jährigen hat sich bei einem Unfall in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) mehrfach überschlagen. Der Mann und sein 25 Jahre alter Beifahrer wurden am Sonntag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 27-Jährige wollte demnach den Wagen vor sich überholen, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und in einen Grünstreifen fuhr. Dabei überschlug sich das Auto mehrfach und beschädigte einige Verkehrsschilder. Am Wagen entstand ein Totalschaden.

