Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision auf der Kreisstraße 4122 im Rhein-Neckar-Kreis schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet er am Samstagnachmittag in einer Rechtskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Schwerverletzte wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 35 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht.