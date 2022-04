In Teilen von Neckargemünd und anderen Gemeinden des Elsenztals (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwochnachmittag der Strom ausgefallen. Weil dadurch auch Ampeln im Feierabendverkehr ausfielen, regelten Beamte an großen Kreuzungen den Verkehr, wie die Polizei mitteilte. Auch Privathaushalte sind ohne Strom. Unklar ist bislang, wie viele Menschen betroffen sind.