Beim Sturz eines Autos in vier Meter Tiefe sind in der Nacht auf Samstag drei Insassen verletzt worden. Die 21-jährige Fahrerin kam mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 56 zwischen Lohmar-Heide und Siegburg-Stallberg ins Schleudern und dann von der Fahrbahn ab, wie die Polizei Siegburg mitteilte. Das Auto stürzte in einen vier Meter tiefer gelegenen Graben. Die Fahrerin und ein 15-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die dritte Insassin, ein 16-jähriges Mädchen, wurde leicht verletzt und ambulant in einer Kinderklinik behandelt. Die genaue Unfallursache ist der Polizei zufolge noch unklar.

