Mehr als 9000 junge Ukrainer an Schulen in Rheinland-Pfalz

Die Zahl der ukrainischen Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz hat sich seit Anfang April verdreifacht. Zum Wochenende waren es nach Angaben des Bildungsministeriums 9019. Am 1. April waren es gut 3000. "Die Zahl steigt weiter kontinuierlich an, wenn auch nicht mehr ganz so stark wie in den ersten Monaten des Krieges", sagte ein Sprecher des Ministeriums.