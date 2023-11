Aufsteiger SV Elversberg sorgt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter für Furore. Die Saarländer kamen am Freitagabend beim Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 zu einem 2:1 (2:1) und feierten damit bereits ihren sechsten Saisonsieg. Mit 21 Punkten schob sich das Team von Trainer Horst Steffen vorerst auf Rang fünf vor. Vor 61 110 Zuschauern erzielten Paul Stock in der 7. Minute und Jannik Rochelt (21.) die Tore für die Gäste. Kenan Karaman (35.) gelang für Schalke nur noch der Anschluss.

Unbeeindruckt von der bislang größten Kulisse ihrer Vereinsgeschichte spielten die Saarländer zu Beginn frech auf. Stock nutzte das fahrlässige Abwehrverhalten der Hausherren eiskalt zur frühen Führung aus. 14 Minuten später war der Torschütze der Vorlagengeber für das 2:0 von Rochelt. Schalke fand eine halbe Stunde lang überhaupt kein Mittel gegen mutig aufspielende Elversberger.

Der Anschlusstreffer von Karaman sorgte dann für Unsicherheit bei den Gästen, deren Souveränität fortan wie weggeblasen war. Schalke drückte in einem unterhaltsamen Spiel auf den Ausgleich, der jedoch nicht fallen wollte. Karaman und Henning Matriciani vergaben nach der Pause beste Möglichkeiten. So bejubelten die Saarländer am Ende den nächsten Überraschungserfolg in der Liga.

