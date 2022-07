Ex-Weltmeister Erik Durm schwärmt noch heute in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit Erfolgstrainer Jürgen Klopp. "Ich habe ja immer wieder betont, dass er für mich wie eine Vaterfigur war. Erstens, weil er gemeinsam mit David Wagner dieses Potenzial in mir gesehen hat. Und zweitens, weil er extrem hinter seinen Spielern und seiner Idee vom Fußball gestanden hat. Ich bin ihm unendlich dankbar, das weiß er auch. Wir haben immer noch ein super Verhältnis", sagte der Profi vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern in einem Interview der Internetanbieter "Spox" und "Goal".