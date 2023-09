HSV-Spiel als "Warnung": Kaiserslautern in Osnabrück

Der 1. FC Kaiserslautern geht als Favorit in das Zweitliga-Spiel in Osnabrück. Doch Trainer Schuster warnt eindringlich vor dem Gegner, der zuletzt besonders überzeugt hat.

Nach 13 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen hat Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern bei seinem Gastspiel bei Aufsteiger VfL Osnabrück am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) die Favoritenrolle inne. FCK-Trainer Dirk Schuster warnte am Freitag aber vor dem aktuellen Tabellenletzten. "Wir dürfen uns von der Tabelle nicht blenden lassen. Uns muss es Warnung genug sein, dass sie letzte Woche völlig verdient 2:1 gegen den Hamburger SV gewonnen haben. Es erwartet uns dort ein Hexenkessel und eine Mannschaft voller Herzblut", sagte er.

Mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Partien sind die Pfälzer nach sieben Spieltagen in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga vorgestoßen. Für Schuster ist das noch kein Grund für große Euphorie. "Momentan macht es keinen Sinn, auf die Tabelle zu schauen. Sie hat für mich noch keinen großen Aussagewert. Die Liga ist brutal eng. Wir sollten eher darauf schauen, dass wir in jedem Spiel das Optimale rausholen", betonte Schuster.

Personelle Probleme hat der FCK vor dem Spiel in Osnabrück kaum. Einzig Neuzugang Afeez Aremu hat sich in den vergangenen Wochen zum Sorgenkind entwickelt. Der 23 Jahre Mittelfeldspieler fällt bereits seit drei Wochen aus und startete in dieser Woche einen neuen Versuch, ins Training einzusteigen.

"Er hat am Donnerstag nach dem Aufwärmen erneut abgebrochen. Wir haben ihn dann zum Arzt geschickt, der eine Problematik am Oberschenkel festgestellt hat. Wir sind mit der medizinischen Abteilung im Austausch und müssen die Diagnose abwarten", erklärte Schuster. Neben Aremu steht auch Erik Durm aufgrund muskulärer Probleme nicht zur Verfügung. Rund 1500 Fans unterstützen den FCK am Sonntag nach Osnabrück.

