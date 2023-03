Der 1. FC Kaiserslautern hat im Aufsteigerduell beim 1. FC Magdeburg die dritte Auswärtsniederlage in Serie kassiert. Die Pfälzer verloren am Freitagabend zum Auftakt des 23. Spieltages in der 2. Fußball-Bundesliga mit 0:2 (0:1). Damit verpassten die Roten Teufel, die weiterhin 38 Punkte auf dem Konto haben, den Sprung auf Rang vier. Vor 24.528 Zuschauern erzielten Moritz Broni Kwarteng in der 41. Minute und Tatsuya Ito (65.) die Tore für Magdeburg.