Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern fliegt am Dienstag ins Trainingslager in die USA. Mit der finanziellen Unterstützung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) bleiben die Pfälzer bis zum 29. Juni in Amerika, teilte der Verein am Montag mit. Dort bestreiten sie zwei Testspiele gegen den Zweitligisten FC Louisville City FC gegen den Major League Soccer Club FC Minnesota United. "Das ist schon eine komplizierte Situation. Es ist etwas außergewöhnlich, aber auch mal anderes", sagte Trainer Dirk Schuster am Montag nach dem Trainingsauftakt nicht ganz so begeistert. "Ich habe das auch noch nie erlebt, aber wir werden das Beste daraus machen."