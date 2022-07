Mit der Unterstützung von mindestens 1500 Fans will Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern auch im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison bei Holstein Kiel punkten. Nach dem 2:1-Auftaktsieg gegen Hannover 96 reisen die Pfälzer mit Selbstvertrauen zum Gastspiel am Samstag (13.00 Uhr) an die Ostseeküste. "Ich denke, dass wir mit breiter Brust nach Kiel fahren können. Wenn wir alles abrufen, dann haben wir eine Chance, auch dort etwas Zählbares mitzunehmen", sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Donnerstag.