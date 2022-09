Der 1. FC Kaiserslautern hat sich in Unterzahl einen Punkt beim 1. FC Heidenheim erkämpft. Die Roten Teufel kamen am Sonntag trotz einer Roten Karte gegen Torwart Andreas Luthe und zweimaligem Rückstand zu einem 2:2 (1:2) und vermasselten Heidenheims Trainer das 15-jährige Dienstjubiläum. Mit 14 Punkten geht der Aufsteiger als Tabellensiebter der 2. Fußball-Bundesliga in die knapp zweiwöchige Länderspielpause. Heidenheim ist mit 16 Zählern Fünfter.