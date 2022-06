Der 1. FC Kaiserslautern hat mit dem Trainingsauftakt die Vorbereitung auf die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Nach einem Laktattest absolvierten die Pfälzer am Donnerstagnachmittag das erste Mannschaftstraining. Cheftrainer Dirk Schuster konnte bei dem öffentlichen Training im Fritz-Walter-Stadion vier Torhüter und 21 Feldspieler begrüßen.

Nur Jean Zimmer fehlte krankheitsbedingt. Dafür trainierten die vier Neuzugänge Andreas Luthe (Union Berlin), Lars Bünning (SV Meppen), Julian Krahl (Viktoria Berlin) und Ben Zolinski (Erzgebirge Aue) mit. Einige hundert Fans verfolgten das erste Training des Aufsteigers in der Westkurve des Stadions. Die Saison 2022/23 beginnt am 15. Juli. Kaiserslautern spielte zuletzt vier Jahre in der 3. Liga.