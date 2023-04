Unabhängig vom selbst gesicherten Klassenerhalt will sich der 1. FC Kaiserslautern keine Nachlässigkeit gegen den noch mitten im Abstiegskampf stockenden FC Hansa Rostock leisten. "Hansa Rostocks Tabellenstand trügt etwas. Man hat in den vergangenen Spielen erkennen können, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die den unbedingten Willen hat", warnte FCK-Trainer Dirk Schuster vor der Partie in der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky).