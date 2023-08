Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat Afeez Aremu vom Liga-Konkurrenten FC St. Pauli verpflichtet. Das teilten die Pfälzer am Mittwoch mit. Der 23 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 70 Erstligaspielen in Nigeria, 30 Erst- und 25 Zweitligaspielen in Norwegen und 54 Einsätzen für St. Pauli in der 2. Bundesliga mit auf den Betzenberg.